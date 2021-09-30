Линькова: одной из убитых в Оренбургской области девушек было 17

Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова прокомментировала трагедию в регионе. Накануне там убили троих девушек.
Омбудсмен отметила, что одной из погибшей было всего 17 лет. Она отметила, что остальные девушки были совершеннолетними. Они приехали родом из Башкирии в город Гай учиться. Об этом женщина сообщила на своей личной страничке в Instagram .
Линькова обратила внимание на то, что преподаватели хорошо отзываются о студентках. Женщина добавила, что сейчас они связываются с семьями погибших, чтобы помочь им, чем можно.
«Бедные девочки, что же происходит с людьми…», — написал один из пользователей в комментариях к посту.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поставил ход расследования убийства троих девушек в Оренбургской области на контроль в центральном аппарате СК.