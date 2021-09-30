СК опроверг информацию об убийстве студенток в Гае топором

СК опроверг информацию об убийстве студенток в Гае топором
После пожара были найдены три тела. Фото: СК РФ

В Следственном комитете опровергли ранее появившуюся информацию, что студентки в Оренбургской области были убиты топором.

СУСК РФ по Оренбургской области заявил, что топор не был орудием убийства молодых девушек.

Сегодня, 30 сентября, после тушения пожара в квартире жилого дома и во дворе в городе Гае Оренбургской области обнаружили бездыханные тела. Ими оказались три проживавшие в съемной квартире девушки 17, 18 и 19 лет. На животе и груди скончавшихся обнаружили следы от ножа. Установлено, что погибшие были родом из Башкортостана и учились в местном вузе.

«Многочисленные колото-резаные раны в области грудной клетки и живота у всех троих», — заявил РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов, комментируя информацию в СМИ о том, что девушек зарубили топором.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела об убийстве троих девушек в Оренбургской области.

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