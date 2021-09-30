В Петербурге попался глава и активные участники преступного сообщества

В Петербурге попался глава и активные участники преступного сообщества
Подозреваемые задержаны. Фото : Следственный Комитет РФ

В Северной столице были задержаны руководитель и еще пятеро участников преступного сообщества.

Следственные органы ГСУ СК России по Петербургу продолжают расследовать уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества и участие в нем».

Следствие считает, что участники группы, использовали подконтрольные коммерческие структуры, которые на самом деле не оказывали финансово-хозяйственную деятельность. Затем подготавливались поддельные документы, а впоследствии юрлица незаконно уменьшали налогооблагаемую базу и получали право на предъявление налогового вычета по НДС. Это повлекло неполную уплату налогов. Сумма составила свыше 890 млн рублей.

В данный момент как подозреваемые задержан руководитель и пять активных участников преступного сообщества. Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и заключения под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выходцев из Африки подозревают в обмане европейского ФК на 800 тыс. евро

новости СПб преступное сообщество происшествие


 

Новости партнеров
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Звезда
Звезда "Барвихи" Лянка Грыу призналась, что заставило ее переехать в США
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы
Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 90%
В Петербурге попался глава и активные участники преступного сообщества
Осенний пирог. Яблочная шарлотка: история и мифы
Скрытные и взбалмошные: шесть самых непредсказуемых знаков Зодиака
Взрывотехники ОМОН Росгвардии осмотрели место взрыва в Перово. Фоторепортаж ...
Море рыбы и грейпфрутов: что есть, чтобы сбросить вес
Петербургская школьница пожаловалась врачам, что мама ее бьет и не кормит