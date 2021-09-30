Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы

Суд Парижа приговорил экс-президента Франции Саркози к году тюрьмы
Сроки огласили еще 14 человекам, участвовавших в махинациях. Фото: pixabay.com

Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Мужчина будет отбывать срок дома под электронным наблюдением.

Скандал вокруг избирательной кампании бывшей главы государства случился в семь лет назад. Для каждого мероприятия велась двойная отчетность. Об этом сообщает BFM.

Сроки огласили еще 14 человекам, участвовавших в махинациях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший президент Франции Николя Саркози получил реальный срок по делу о коррупции. Об этом стало известно первого марта. Политика приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых – условно. Таким образом, ему предстоит отсидеть один год. Саркози стал первым президентом Франции, получившим реальный срок. Саркози покинул президентский пост в 2012 году. Он так и не признал свою вину.

Николя Саркози скандал суд тюрьма франция


 

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