В Ленобласти ожидается +13 градусов 1 октября

В первый день октября в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Обойдется без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 октября температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне +3…+8 градусов, местами похолодает до -1 градусов, днём температура воздуха ожидается на уровне +8…+13 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первого октября в Ленобласти будет довольно комфортная температура – до плюс 15 градусов.