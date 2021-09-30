В Ленобласти ожидается +13 градусов 1 октября

В Ленобласти ожидается +13 градусов 1 октября
Погода будет относительно теплой. Фото: unsplash

В первый день октября в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Обойдется без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 октября температура воздуха в ночное время суток ожидается на уровне +3…+8 градусов, местами похолодает до -1 градусов, днём температура воздуха ожидается на уровне +8…+13 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первого октября в Ленобласти будет довольно комфортная температура – до плюс 15 градусов.

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