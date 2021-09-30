Семь симптомов предсказывают положительный результат ПЦР-теста на коронавирус

Семь симптомов предсказывают положительный результат ПЦР-теста на коронавирус
На основании полученных данных ученые разработали модель, по которой можно предсказать, будет ли ПЦР-тест положительным. Фото: pixabay

Британские ученые выявили семь признаков, по которым можно предсказать, заразился ли человек ковидом.

Исследователи одного из вузов Лондона проанализировали результаты около 1,15 миллиона ПЦР-тестов, сделанных с июня 2020 года по январь 2021 года. Людей при этом спрашивали, какие симптомы те испытывали. Об этом сообщает PLOS Medicine.

На основании этих данных ученые разработали модель, по которой можно предсказать, будет ли ПЦР-тест положительным. Это потеря или изменение вкуса пищи, потеря или изменение обоняния, озноб, высокая температура, появление сильного кашля, потеря аппетита и боли в мышцах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попал в топ регионов-лидеров по темпам вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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