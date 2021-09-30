Под Петербургом 18-летний парень 30 раз ударил ножом насильника своей девушки

Под Петербургом 18-летний парень 30 раз ударил ножом насильника своей девушки
Парень пытался скрыться, но его задержали по горячим следам. Фото: unsplash

Юный житель Северной столицы жестоко расправился с обидчиком своей девушки. Парень зарезал 30-летнего массажиста, который несколько лет назад изнасиловал его девушку — тогда она была несовершеннолетней.

Девушка случайно рассказала об инциденте своему 18-летнему бойфренду. По словам возлюбленной парня, ей было 15, когда у нее начался роман со взрослым мужчиной — к сожалению, все закончилось актом насилия. На данный момент мужчине было уже 30, и он занимался массажем, приглашая желающих на бесплатные сеансы.

Также известно, что петербуржец — житель Васильевского острова. Он живо интересовался духовными практиками, а летом работал в детском лагере — официального трудоустроен погибший не был.

Юный петербуржец оказался под большим впечатлением от услышанного и сразу же начал строить коварный план мести. Как пишет telegram-канал Shot, молодой человек подошел к решению вопроса изощренно: он зарегистрировал в социальных сетях фейковый аккаунт миловидной дамы и завел переписку с массажистом.

В итоге петербуржец уговорил жертву встретиться под предлогом «свидания». Для мужчины это рандеву стало последним — разозленный парень напал на него с ножом и в приступе ярости нанес более 30 ранений. Дело происходило за пределами Петербурга, в лесопарке в Ленобласти. Именно там позже и был обнаружен труп. Примечательно, что датой для расправы над злодеем юноша выбрал день рождения своей избранницы.

Однако скрыться преступнику не удалось — «мстителя» по горячи следам задержали в аэропорту Пулково, откуда он надеялся улететь в Ереван вместе со своей девушкой.

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