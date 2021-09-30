В Гатчине задержали мужчину, продавшего пенсионеру массажер за 15 тыс.

Правоохранители Гатчины Ленинградской области задержали подозреваемого в обмане пенсионера.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, злоумышленник под натиском всучил пожилому мужчине вибромассажер, цена которого была в пять раз выше рыночной.
24 сентября в полицию обратился 79-летний мужчина. Она рассказал, что к нему домой пришел мужчина и буквально заставил приобрести массажер за 15 тыс. рублей. Притом, что его рыночная цена 3 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Через несколько дней на Ладожском вокзале был задержан подозреваемый. Им оказался 40-летний ранее судимый уроженец Архангельска.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге лжесотрудница Пенсионного фонда обманула пенсионерку на полмиллиона рублей.