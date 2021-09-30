Петербуржцы застряли в 9-балльных пробках вечером в четверг

Вечером в четверг, 20 сентября, в разных районах Петербурга зафиксировано серьезные заторы. Жители Северной столицы возвращаются с работы домой.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 19:00 заторы на дорогах достигли 9 баллов, однако немного позднее ситуация должна улучшиться. После 21:00 пробки станут уже 4-балльными.

Проезд особенно затруднен на Выборгском и Приморском шоссе на севере и северо-западе, машины стоят на Московском и Пулковском шоссе на юге.

Красным цветом отмечена южная часть КАД между Пулковским шоссе и Вантовым мостом, а также съезды в Девяткино и Мурино. Традиционно стоит центр города — Невский и Каменноостровский проспекты, многие набережные.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проезд по улице Маршала Новикова затруднило ДТП. Дорогу не смогли поделить грузовик и маршрутка.