Петербуржцы застряли в 9-балльных пробках вечером в четверг

Петербуржцы застряли в 9-балльных пробках вечером в четверг
Дорожная ситуация вечером 30 сентября. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Вечером в четверг, 20 сентября, в разных районах Петербурга зафиксировано серьезные заторы. Жители Северной столицы возвращаются с работы домой.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 19:00 заторы на дорогах достигли 9 баллов, однако немного позднее ситуация должна улучшиться. После 21:00 пробки станут уже 4-балльными.

Проезд особенно затруднен на Выборгском и Приморском шоссе на севере и северо-западе, машины стоят на Московском и Пулковском шоссе на юге.

Красным цветом отмечена южная часть КАД между Пулковским шоссе и Вантовым мостом, а также съезды в Девяткино и Мурино. Традиционно стоит центр города — Невский и Каменноостровский проспекты, многие набережные.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проезд по улице Маршала Новикова затруднило ДТП. Дорогу не смогли поделить грузовик и маршрутка.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробка


 

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