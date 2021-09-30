Конор Макгрегор снова подрался: чуть не пострадала Меган Фокс

Потасовка произошла на церемонии MTV Video Music Awards.

Как написал TMZ, Конор Макгрегор хотел сфотографироваться с певцом-женихом американской актрисы и модели Колсоном Бейкером, но тот отказал. Тогда Макгрегор вспылил: плеснул жидкостью из стакана в сторону Колсона и Меган. Бейкер толкнул ирландского спортсмена, так, последний затеял драку. До рэпера он не достал, но прилетело охраннику. Первым делом из-под удара вывели Меган Фокс.

Представитель Макгрегора опроверг заявленное и заявил, что ирландец не провоцировал инцидент. Также он добавил, что боец просто хотел поздороваться с певцом и протянул ему руку, но охрана Колсона оттолкнула его. Несмотря на доказательства, сам Конор все отрицает:

«Я не дерусь с маленькими белыми рэперами…»

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