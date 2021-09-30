Конор Макгрегор снова подрался: чуть не пострадала Меган Фокс

Конор Макгрегор снова подрался: чуть не пострадала Меган Фокс
Конор МакГрегор. Фото: скриншот Instagram

Потасовка произошла на церемонии MTV Video Music Awards.

Как написал TMZ, Конор Макгрегор хотел сфотографироваться с певцом-женихом американской актрисы и модели Колсоном Бейкером, но тот отказал. Тогда Макгрегор вспылил: плеснул жидкостью из стакана в сторону Колсона и Меган. Бейкер толкнул ирландского спортсмена, так, последний затеял драку. До рэпера он не достал, но прилетело охраннику. Первым делом из-под удара вывели Меган Фокс.

Представитель Макгрегора опроверг заявленное и заявил, что ирландец не провоцировал инцидент. Также он добавил, что боец просто хотел поздороваться с певцом и протянул ему руку, но охрана Колсона оттолкнула его. Несмотря на доказательства, сам Конор все отрицает:

«Я не дерусь с маленькими белыми рэперами…»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Бритни Спирс избавилась от опеки отца.

конор макгрегор меган фокс шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире:
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире: "мачо на охоте"
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
В Ленобласти на кольцевой автодороге произошло массовое ДТП
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Конор Макгрегор снова подрался: чуть не пострадала Меган Фокс
Экс-президент Франции Саркози обжаловал приговор
В Пулково у пассажиров рейса до Лондона нашли 600 блоков сигарет
Немецкий политолог заявил, что любой новый канцлер ФРГ поддержит «Северный ...
В Крыму произошла массовая гибель птиц
Жена Прохора Шаляпина умерла от последствий коронавируса
Врач-диетолог рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет
«Роскосмос» объяснил невыполнение ряда программ в 2020 году ...