Ученые открыли два вида динозавров: они были похожи на современных крокодилов

Ученые открыли два вида динозавров: они были похожи на современных крокодилов
Ученые открыли два вида крупных динозавров, похожих на крокодилов. Фото: pixabay.com

Британские исследователи нашли на острове Уайт кости двух новых видов хищных динозавров. Они схожи с современными крокодилами.

Об итогах работы ученых сообщили в журнале Scientific Reports.

Известно, что еще пару лет назад коллекционеры сделали находку. Были обнаружены части двух черепов рядом с Брайстоуном. Затем к раскопкам подключились сотрудники местного Музея динозавров. Последние сумели достать свыше 50 костей древнего хищника.

Согласно результатам анализа, останки принадлежат двум ранее неизвестным науке видам динозавров-теропод из семейства спинозаврид. Длина самого известного их представителя могла превышать 15 метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что змеи выжили после падения убившего динозавров метеорита 66 млн лет назад.

британские ученые динозавры раскопки


 

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