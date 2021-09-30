Ученые открыли два вида динозавров: они были похожи на современных крокодилов

Ученые открыли два вида крупных динозавров, похожих на крокодилов. Фото: pixabay.com

Ученые открыли два вида крупных динозавров, похожих на крокодилов. Фото: pixabay.com

Британские исследователи нашли на острове Уайт кости двух новых видов хищных динозавров. Они схожи с современными крокодилами.

Об итогах работы ученых сообщили в журнале Scientific Reports.

Известно, что еще пару лет назад коллекционеры сделали находку. Были обнаружены части двух черепов рядом с Брайстоуном. Затем к раскопкам подключились сотрудники местного Музея динозавров. Последние сумели достать свыше 50 костей древнего хищника.

Согласно результатам анализа, останки принадлежат двум ранее неизвестным науке видам динозавров-теропод из семейства спинозаврид. Длина самого известного их представителя могла превышать 15 метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что змеи выжили после падения убившего динозавров метеорита 66 млн лет назад.