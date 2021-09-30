В Кремле заявили, что жизнь привитых от ковида будет «более удобной»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает.

«Мы видим, что идет волна, волна нарастает, поэтому, конечно же, регионам придется реагировать», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

При этом он отметил, что на федеральном уровне никаких решений не принималось. По словам Дмитрия Пескова, в условиях пандемии во всем мире непривитым жить будет менее удобно, чем тем, кто вакцинировался.

С начала пандемии в России выявлено 7 511 026 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 207 255 летальных исходов, выздоровели 6 672 767 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 56 жителей Санкт-Петербурга. Общее число погибших с начала пандемии в Северной столице составило 21 854 человек.