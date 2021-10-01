Эксперты рассказали, как сохранить здоровье в пожилом возрасте

Эксперты рассказали, как сохранить здоровье в пожилом возрасте
Пожилым людям следует следить за здоровьем. Фото: pixabay

Эксперты сервиса «СберУслуги» назвали пожилым людям несколько способов сохранить здоровье при помощи спорта.

Людям старше 65 лет специалисты советуют заниматься спортом 2,5 часа в неделю. Это время оптимально для укрепления сердечно-сосудистой системы и костно-мышечных тканей, а также снижения риска нарушения когнитивных функций.

Пожилым важно выполнять упражнения на баланс, чтобы тренировать равновесие. Это позволит избежать травмирующих падений, передают «Известия».

Самое простое упражнение на баланс — стоять на одной ноге, а потом на другой. Эксперты предупредили, что делать это лучше рядом со стеной или устойчивым стулом.

Делать силовые упражнения лучше с помощью фитнес-резинок, ограничиваясь двумя подходами в неделю. Кроме того, можно заниматься скандинавской ходьбой, плаванием и растяжкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-диетолог рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет.

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