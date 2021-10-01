В пятницу Петербург окутал пасмурный антициклон

В пятницу Петербург окутал пасмурный антициклон
Осень в Петербурге. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В пятницу, 1 октября, жителей Северной столицы ожидает облачная, с неустойчивыми прояснениями погода. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

В первый день октября Северная столица останется под влиянием обширного антициклона. Температура воздуха в городе составит +11…+13 градусов, в Ленобласти ожидается +9…+14 градусов.

«Санкт-Петербург: пасмурный антициклон», — написал синоптик.

Южный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге собрались 4-балльные пробки в пятницу утром. В городе час пик, горожане едут на работу.

михаил леус новости СПб погода


 

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