Первое число октября объявлено днем пожилого человека

Первое число октября объявлено днем пожилого человека
Первый день октября объявлен днем пожилого человека. Фото: pixabay.com

Во всей стране первого октября празднует международный день пожилого человека, свои поздравления на сайте администрации Санкт-Петербурга выразили губернатор Петербурга Александр Беглов и Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

«Огромное спасибо ветеранам за активную жизненную позицию, советы и инициативы, за то, что они всегда рядом. Желаем всем крепкого здоровья, мира и добра, бодрости духа и благополучия!» — сообщает пресс-служба Администрации города.

По сообщению, переданному пресс-службой, главная задача правительства помогать людям, которые вышли на заслуженный отдых, продлить долголетие. Для пожилых людей открываются компьютерные курсы, создаются условия для занятия спортом, работают досуговые отделения и клубы по интересам. Также в Петербурге существуют ветеранские организации, по инициативе которых была расширена экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по сообщению Роспотребнадзора пожилые люди переносят вакцинацию от COVID-19 в легкой форме и без неприятных побочных эффектов благодаря особенностям именной системы.

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