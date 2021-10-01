Мотоциклист погиб после двойного столкновения с авто в Ленобласти

В Ленобласти произошло смертельное ДТП. Автоледи сбила мотоциклиста, от удара водитель отлетел на другую машину.

Трагическая авария случилась в четверг, 30 сентября, около 19:30 минут на автодороге Стрельна-Кипень-Гатчина. По предварительным данным, 19-летняя автоледи за рулем BMW совершила поворот налево, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего столкнулась со встречным мотоциклом. После столкновения байкера отбросило на остановившуюся Skoda Fabia.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области, мотоциклом управлял 34-летний мужчина, который ранее был лишен права управления за езду в пьяном виде. Травмы оказались не совместимы с жизнью, водитель погиб на месте происшествия.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель такси погиб в ДТП на Дальневосточном, пассажирка получила травмы.