Мотоциклист погиб после двойного столкновения с авто в Ленобласти

Мотоциклист погиб после двойного столкновения с авто в Ленобласти
По факту ДТП проводится проверка. Фото: pixabay

В Ленобласти произошло смертельное ДТП. Автоледи сбила мотоциклиста, от удара водитель отлетел на другую машину.

Трагическая авария случилась в четверг, 30 сентября, около 19:30 минут на автодороге Стрельна-Кипень-Гатчина. По предварительным данным, 19-летняя автоледи за рулем BMW совершила поворот налево, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего столкнулась со встречным мотоциклом. После столкновения байкера отбросило на остановившуюся Skoda Fabia.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области, мотоциклом управлял 34-летний мужчина, который ранее был лишен права управления за езду в пьяном виде. Травмы оказались не совместимы с жизнью, водитель погиб на месте происшествия.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель такси погиб в ДТП на Дальневосточном, пассажирка получила травмы.

авария ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти смертельное ДТП


 

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