Новое речное пассажирское судно «Чайка» прошло осмотр

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков осмотрел новое речное пассажирское судно «Чайка», которое работает на сниженном природном газе, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В следующем сезоне это судно, работающее на газомоторном топливе, в скором времени уже будет эксплуатироваться на водах Невы, а пассажиры смогут воспользоваться комфортом и уютом «Чайки». Но главное — это экологичность судна, по мнению комитета.

«Чайка» может выполнять прогулочные и экскурсионные рейсы по внутренним водным путям. Судно отвечает последним требованиям безопасности перевозок. Производители ставят перед собой задачу показать другим транспортным компаниям, работающим в СПБ, все плюсы такого проекта, старающегося сохранить окружающую среду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Первое в России судно, которое было создано студентами, спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.