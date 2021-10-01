В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 237 человек

В Ленинградской области зафиксировано еще 237 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 1 октября. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 69 413 жителей Ленинградской области. Из них выздоровели 52 111 человека.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 32 месте. Петербург находится на втором — 2 281 зараженный. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 3 993 человека. Третье место у Подмосковья — 1 339 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает.