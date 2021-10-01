Ученые прояснят пользу от приема витаминов в борьбе с потерей обоняния после Covid-19

Специалисты предполагают, что капли с витамином А будут эффективными помощниками в восстановлении обоняния.

Коронавирус, как известно, страшен не только риском летального исхода, но и своими последствиями. Некоторые пациенты мучаются от тех или иных проявлений заражения месяцами – среди них, например, длительная потеря обоняния. Медицина пока не знает, что предложить таким людям, но уже ищет способы решения этой проблемы. Об этом пишет University of East Anglia.

Исследователи из Университета Восточной Англии и Университетского госпиталя Джеймса Педжета предполагают, что в восстановлении обоняния может помочь витамин А, а если точнее, то специальные капли в нос.

Чтобы выяснить, насколько верна гипотеза, в декабре 2021 года пройдут клинические испытания. В них примут участие 38 добровольцев: часть из них будет капать в нос витамин А, а другая – неактивный заменитель, арахисовое масло. В ходе испытаний ученые отследят изменения в размере обонятельных луковиц и выяснят, действительно ли благодаря витамину А можно восстановить урон, нанесенный носу вирусными инфекциями – в том числе Covid-19.

На исследование ученых вдохновила работа, проделанная учеными из Дрезденского технического университета. В 2017 году они наблюдали за самочувствием 170 пациентов с расстройством обоняния после вирусных инфекций. Им предложили три вида терапии: традиционное лечение, вдыхание эфирных масел и комбинированное лечение. Третья группа, которая тренировала обоняние и получала витамин А, в итоге справилась с тестами на распознавание запахов лучше остальных.

Несмотря на это, пока что говорить о безоговорочной пользе витамина А рано, так как необходимо проведение плацебо-контролируемых опытов.

В борьбе с коронавирусом также планируют использовать витамин D. Установлено, что пациенты, у которых наблюдается дефицит витамина, чаще болеют в тяжелой форме. Врачи пока не могут сказать наверняка, какова взаимосвязь. Многие сходятся во мнении, что витамин D как минимум полезен для иммунитета, так что его прием при наличии дефицита должен помочь укрепить организм.

Многочисленные исследования витамина D еще ведутся, а это значит, что совсем скоро мы узнаем больше подробностей о возможностях лечения коронавируса и его последствий.

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