В России четвертый день подряд установлен рекорд по смертям COVID-пациентов

В России новый рекорд по числу погибших пациентов с коронавирусом за сутки — скончались 887 человек.

Об этом стало известно в пятницу, 1 октября. Таким образом, данный показатель растет четвертый день подряд. За весь период в нашей стране от коронавируса умерли 208 142 человека.

В России за сутки выявили 24 522 случая коронавируса в 85 регионах, из них 2 215 (9%) – активно у контактных лиц без проявлений болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили случаев 3 993 заражения. На третьем месте оказалась Московская область — 1 339 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 237 случаев заражения.