В Петербурге за сутки коронавирус подхватили более 2,2 тысяч человек

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 2 281 горожанин.

Об этом стало известно сегодня, 1 октября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили случаев 3 993 заражения. На третьем месте оказалась Московская область — 1 339 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 237 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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