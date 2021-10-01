На дорогах Ленобласти стали чаще сбивать лосей

На дорогах Ленобласти стали чаще сбивать лосей
В Ленобласти участились ДТП с участием лосей. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Каждую осень на дорогах Ленинградской области увеличивается число ДТП с участием диких животных, в том числе лосей.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с начала сентября на федеральной трассе «Кола» случилось пять аварий с участием лосей, еще одно такое ДТП произошло на севере КАД.

Сегодня, 1 октября, произошло очередное подобное ДТП. Автомобиль сбил лося утром на подъезде к МТП «Усть-Луга» на трассе «Нарва». Животное, к сожалению, не выжило. Водитель не пострадал, а машине потребуется дорогой ремонт.

Животное погибло в результате ДТП. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Практически в каждом таком ДТП гибнут животные, а автомобили получают серьезные повреждения. За сбитое животное водителям может грозить крупный штраф.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что байкера откинуло в сторону после жесткого ДТП с авто в Василеостровском районе.

дтп ленобласть лоси


 

Новости партнеров
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире:
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире: "мачо на охоте"
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Песков раскрыл истинную причину выбора
Песков раскрыл истинную причину выбора "красивой переводчицы" для встречи Путина с Трампом
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На дорогах Ленобласти стали чаще сбивать лосей
В первый день осеннего месячника в Петербурге ликвидировали две свалки
Бесплатный кофе, пицца и бургер: петербургские клиенты Tele2 получают ...
Он на Mercedes, она на Rolls-Royce: как прошло венчание Романовых в Петербурге
Метрополитен Петербурга завел аккаунт в TikTok
Что приготовили 1 и 2 октября для петербуржцев? Афиша от Gazeta.SPb
Байкера откинуло в сторону после жесткого ДТП с авто в Василеостровском районе
Петербуржца, угрожавшего убить врача в больнице, задержали