На дорогах Ленобласти стали чаще сбивать лосей

В Ленобласти участились ДТП с участием лосей. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Ленобласти участились ДТП с участием лосей. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Каждую осень на дорогах Ленинградской области увеличивается число ДТП с участием диких животных, в том числе лосей.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с начала сентября на федеральной трассе «Кола» случилось пять аварий с участием лосей, еще одно такое ДТП произошло на севере КАД.

Сегодня, 1 октября, произошло очередное подобное ДТП. Автомобиль сбил лося утром на подъезде к МТП «Усть-Луга» на трассе «Нарва». Животное, к сожалению, не выжило. Водитель не пострадал, а машине потребуется дорогой ремонт.

Практически в каждом таком ДТП гибнут животные, а автомобили получают серьезные повреждения. За сбитое животное водителям может грозить крупный штраф.

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