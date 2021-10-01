МегаФон на треть ускорил интернет для петербуржцев и жителей Ленобласти

Скорость мобильного интернета от МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросла почти на треть. Это стало возможным благодаря прошедшей модернизации инфраструктуры и строительству новых базовых станций как в крупных городах, так и небольших населенных пунктах.

Обновления коснулись более 2 000 базовых станций, еще около 90 БС компания запустила впервые. В итоге жители Петербурга и области смогли почувствовать значительный рост скоростей мобильного интернета в своих смартфонах.

Почти половина инфраструктуры обновлена в рамках соглашения с Правительством Ленинградской области о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

Больше всего базовых станций построили и модернизировали во Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах, являющихся самыми крупными в Ленинградской области и лидирующими по потреблению мобильного трафика. Так, за лето жители Всеволожского района прокачали почти 5 тыс. Терабайт, что эквивалентно просмотру более 2,5 млн фильмов в формате Full HD. Следом идет Выборгский район с результатом около 4,5 тыс. Терабайт. Также в пятёрку лидеров помимо Гатчинского района вошли Приозерский и Ломоносовский.

Модернизация прошла и в отдаленных населенных пунктах Подпорожского, Бокситогорского, Лодейнопольского и Сланцевского районов. Теперь даже в селах и деревнях с населением около 50 человек, таких как Хевроньино, Прокушево, Яровщина, Пенино, есть быстрый мобильный интернет МегаФона.

«В 2021 году объем потребления трафика пользователями в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос почти на 45% по сравнению прошлым годом. И мы, учитывая эту динамику, стараемся развивать свою инфраструктуру и модернизировать сеть, чтобы наши абоненты могли комфортно и без задержек пользоваться мобильной связью и интернетом», – отметил директор отделения МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Бакалов.

Высокое качество работы сети – один из важнейших показателей, поэтому ее постоянное усовершенствование является приоритетным направлением для МегаФона. Большое значение для качества связи имеет транспортная сеть. С начала года в Петербурге и Ленинградской области было модернизировано более 120 радиорелейных линий, предназначенных для передачи больших объемов трафика.

Развитая инфраструктура позволила МегаФону на высоком уровне обеспечить связью такие мероприятия, как Петербургский международный экономический форум, Чемпионат Европы по футболу, праздник выпускников «Алые Паруса», Главный военно-морской парад.

Улучшения качества связи были также отмечены независимым исследованием международной компании Ookla. Оно подтверждает, что интернет МегаФона по-прежнему самый быстрый в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Более того, компания за год увеличила среднюю скорость скачивания в Петербурге с 26,06 Мбит/с до 33,19 Мбит/с и в области с 16,26 Мбит/с до 25,28 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 530 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 72 млн клиентов.