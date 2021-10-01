Экс-сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в организации убийств, объявил голодовку

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, обвиняемый в организации убийств, объявил голодовку из-за жёстких ограничений в СИЗО.

Он отказался от еды 27 сентября и с тех пор ничего не ест. Он отмечает, что ему не дают видеться с близкими, хоть у него и есть разрешения на это, сообщает РЕН ТВ.

Его адвокат добавил, что Арашуков не виделся с супругой с момента задержания. Также ему запретили звонки. Известно, что бывший сенатор планировал также отказаться от воды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Басманный суд Москвы изъял имущество бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его членов семьи на сумму около 1,3 млрд рублей. С соответствующим иском в суд обратилась Генпрокуратура. Адвокат Владимир Постанюк сообщил, что ведомство отказалось от требований в отношении двух квартир — в Черкесске и Ставрополе, а также части предметов роскоши.