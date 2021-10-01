Экс-сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в организации убийств, объявил голодовку

Экс-сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в организации убийств, объявил голодовку
Известно, что бывший сенатор Рауф Арашуков планировал также отказаться от воды. Фото: pixabay

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, обвиняемый в организации убийств, объявил голодовку из-за жёстких ограничений в СИЗО.

Он отказался от еды 27 сентября и с тех пор ничего не ест. Он отмечает, что ему не дают видеться с близкими, хоть у него и есть разрешения на это, сообщает РЕН ТВ.

Его адвокат добавил, что Арашуков не виделся с супругой с момента задержания. Также ему запретили звонки. Известно, что бывший сенатор планировал также отказаться от воды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Басманный суд Москвы изъял имущество бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его членов семьи на сумму около 1,3 млрд рублей. С соответствующим иском в суд обратилась Генпрокуратура. Адвокат Владимир Постанюк сообщил, что ведомство отказалось от требований в отношении двух квартир — в Черкесске и Ставрополе, а также части предметов роскоши.

голодовка полиция рауф арашуков сизо убийство


 

Новости партнеров
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Звезда
Звезда "Барвихи" Лянка Грыу призналась, что заставило ее переехать в США
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-сенатор Рауф Арашуков, обвиняемый в организации убийств, объявил голодовку
Беглов: в Петербурге самый низкий уровень безработицы в России
Самолёт, вылетавший в Санкт-Петербург, столкнулся на взлетной полосе с бензовозом
В Петербурге в однушке загорелась кухня
В Петербурге первая советская атомная подлодка отправилась в своё последнее ...
Срок приёма заявок на вакцинацию иностранцев в Петербурге продлили до конца ...
Немецкий врач спрогнозировала окончание пандемии коронавируса
В России начали набирать популярность турпоездки в горячие точки