У бывшего сенатора Арашукова изъяли имущество на 1,3 млрд рублей

Будут изъяты 75 объектов недвижимости и почти 100 автомобилей. Фото: unsplash

Будут изъяты 75 объектов недвижимости и почти 100 автомобилей. Фото: unsplash

Басманный суд Москвы изъял имущество бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его членов семьи на сумму около 1,3 млрд рублей.

С соответствующим иском в суд обратилась Генпрокуратура. Адвокат Владимир Постанюк сообщил, что ведомство отказалось от требований в отношении двух квартир — в Черкесске и Ставрополе, а также части предметов роскоши. Остальные требования суд удовлетворил, передает РИА Новости.

Будут изъяты 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять домов, отель «Адиюх Пэлас» в Карачаево-Черкесии, ресторан, бани и другое. Также под арест попали почти 100 автомобилей.

Рауф Арашуков и его отец Рауль обвиняются в создании ОПГ с целью хищения газа у «Газпрома». Также против них открыто дело об организации убийств в Черкесске. Уголовное дело рассмотрит Московский городской суд с участием присяжных.

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