Суд арестовал имущество бывших владельцев франшизы Spar

Речь идет в основном о недвижимости на 2 миллиарда рублей.

Тверской суд наложил арест на имущество, принадлежащее бывшим владельцам франшизы Spar братьям Абдуллаевым. Это недостроенный торговый центр, квартиры и офисы на общую сумму около двух миллиардов рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на собственные источники.

Имущество было арестовано в рамках процедуры банкротства компаний бизнесменов. Напоминаем, что ее начали после возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере. В роли потерпевшего – Сбербанк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что финансового директора сети магазинов Spar отправили под домашний арест.