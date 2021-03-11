Финансового директора сети магазинов Spar отправили под домашний арест

Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения финдиректору сети магазинов Spar Марианне Левинтовой.

«Левинтова, Защеринский, Абдуллаевы получив обманным путем доступ к заемным средствам ПАО Сбербанк, перечисляемым ООО «ТД ИнтерТорг», похитили 8 650 000 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению», — сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Левинтову задержали 10 марта, ей предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте. Обвиняемая возражала, просила иную меру. Суд избрал домашний арест, разрешив Левинтовой гулять с 10.00 до 12.00 не далее 500 метров от квартиры.

Она будет находится под домашним арестом до 9 мая.

Напомним, в Петербурге сотрудники ФСБ провели серию обысков в Петербурге по делу ретейлера «Интерторг», который управлял торговыми сетями Spar и «Семья». По итогам были задержаны бывший совладелец сети Spar Аллахверди Абдулаев и еще двое топ-менеджеров «Интерторга»: юрист и финансовый директор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что задержания в Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников «Интерторга». Правоохранительные органы действовали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое возбудили в декабре прошлого года.