Финансового директора сети магазинов Spar отправили под домашний арест

Финансового директора сети магазинов Spar отправили под домашний арест
Последний супермаркет SPAR в Петербурге. Фото: АБН

Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения финдиректору сети магазинов Spar Марианне Левинтовой.

«Левинтова, Защеринский, Абдуллаевы получив обманным путем доступ к заемным средствам ПАО Сбербанк, перечисляемым ООО «ТД ИнтерТорг», похитили 8 650 000 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению», — сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Левинтову задержали 10 марта, ей предъявлено обвинение. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте. Обвиняемая возражала, просила иную меру. Суд избрал домашний арест, разрешив Левинтовой гулять с 10.00 до 12.00 не далее 500 метров от квартиры.

Она будет находится под домашним арестом до 9 мая.

Напомним, в Петербурге сотрудники ФСБ провели серию обысков в Петербурге по делу ретейлера «Интерторг», который управлял торговыми сетями Spar и «Семья». По итогам были задержаны бывший совладелец сети Spar Аллахверди Абдулаев и еще двое топ-менеджеров «Интерторга»: юрист и финансовый директор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что задержания в Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников «Интерторга». Правоохранительные органы действовали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое возбудили в декабре прошлого года.

spar Марианна Левинтова мошенничество суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Финансового директора сети магазинов Spar отправили под домашний арест
Петербуржца на три месяца лишили прав за то, что не уступил дорогу скорой
Наставник «Сочи» высказался по поводу возвращения Дзюбы в сборную России
Названа дата начала производства российской вакцины «Спутник V» в Сербии
В России раскритиковали высказывание премьера Литвы о «Северном потоке — 2»
В Англии обнаружили новую разновидность коронавируса
В Петербурге завели уголовное дело против экс-воспитательницы, истязавшей ребенка
В Ленобласти в пятницу ожидается потепление