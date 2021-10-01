Швейцарцам заплатят за склонение знакомых к вакцинации от коронавируса

Швейцарцам заплатят за склонение знакомых к вакцинации от коронавируса
В будущем этим купоном можно будет расплатиться в кино, кафе и других досуговых местах. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Швейцарии начнут финансово поощрять людей за склонение близких и знакомых к прививке от ковида.

В правительстве отметили, что каждый может сделать это для увеличения общих темпов прививочной кампании населения. При этом все привитые швейцарцы могут назвать имя человека, который убедил их вакцинироваться, и ему заплатят 50 франков в качестве благодарности от государства. Об этом сообщает Федеральный совет страны.

Так, люди получат купон на эту сумму. Сейчас власти определяют, где его можно будет применить. В будущем этим купоном можно будет расплатиться в кино, кафе и других досуговых местах. В правительстве Швейцарии отметили, что сотрудничество в борьбе с ковидом заслуживает подобной награды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге до конца октября продлили срок приёма заявок на прививку от коронавируса иностранных рабочих.

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