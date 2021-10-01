Срок приёма заявок на вакцинацию иностранцев в Петербурге продлили до конца октября

В первую очередь прививают вахтовиков, строителей, иностранных студентов, проживающих в общежитиях, водителей и других. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В первую очередь прививают вахтовиков, строителей, иностранных студентов, проживающих в общежитиях, водителей и других. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге до конца октября продлили срок приёма заявок на прививку от коронавируса иностранных рабочих.

Это сделали в целях помощи работодателям и борьбы с ковидом. Сама прививочная кампания иностранцев началась в Северной столице 12 августа. Сейчас заявок на вакцинацию иностранных работников поступило примерно от 2,5 тыс. компаний, сообщает ТАСС.

В первую очередь прививают вахтовиков, строителей, иностранных студентов, проживающих в общежитиях, водителей и других. С 1 октября организации с иностранными работниками обязаны достичь числа вакцинированных в 80—100% от всего персонала, иначе их деятельность могут приостановить до трёх месяцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач из Германии и совладелец компании BioNTech, разработавшей вакцину Pfizer, Озлем Тюреджи сообщила, что COVID-19 становится более управляемой. Она предположила, что пандемия задержится в мире еще на несколько лет.