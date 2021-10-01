Немецкий врач спрогнозировала окончание пандемии коронавируса

Немецкий врач спрогнозировала окончание пандемии коронавируса
Пандемия будет существовать в мире еще пару лет. Фото: unsplash

Врач из Германии и совладелец компании BioNTech, разработавшей вакцину Pfizer, Озлем Тюреджи сообщила, что COVID-19 становится более управляемой. Она предположила, что пандемия задержится в мире еще на несколько лет.

Специалист подчеркнула, что необходимо следить за появлением новых штаммов ковида, чтобы создатели вакцинных препаратов могли вовремя вносить изменения в компонеты вакцин. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Тюреджи отметила, что против коронавируса эффективно защищает ревакцинация, поскольку введение бустерных доз дополнительно повышает иммунный ответ. Она добавила, что ревакцинироваться в дальнейшем нужно будет один раз в один-полтора года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснил, кто больше всего страдает от осложнений после штамма «дельта».

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