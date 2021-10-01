Минобороны: в России начинается осенний призыв в армию

Ранее президент России Владимир Путин подписал новый закон о проверках правильности предоставления мужчинам отсрочки от призыва в армию по состоянию здоровья. Фото: Baltphoto

Ранее президент России Владимир Путин подписал новый закон о проверках правильности предоставления мужчинам отсрочки от призыва в армию по состоянию здоровья. Фото: Baltphoto

Сегодня, первого октября, в России начался осенний призыв на военную службу.

Проходить военную службу этой осенью отправятся более 127 тысяч россиян. Призыв закончится только 31 декабря. Об этом сообщает Минобороны.

Ранее президент России Владимир Путин подписал новый закон о проверках правильности предоставления мужчинам отсрочки от призыва в армию по состоянию здоровья. Положение о военно-врачебной экспертизе в России также было решено ужесточить. К армии не будут допускать мужчин, у которых серьезные болезни выявили только во время призыва.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что арбитражный суд Москвы принял решение в разбирательстве между Министерством обороны РФ и петербургским ПАО «Звезда». Суд постановил, что предприятие не выполнило подряд, и обязал завод вернуть необработанные предоплаты, а также выплатить многомиллионный штраф.