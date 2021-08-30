Минобороны расторгло контракт с ПАО «Звезда» и требует выплатить больше 100 млн штрафа

по решению суда, он будет находиться под арестом до 25 октября. Фото: unsplash

по решению суда, он будет находиться под арестом до 25 октября. Фото: unsplash

Арбитражный суд Москвы принял решение в разбирательстве между Министерством обороны РФ и петербургским ПАО «Звезда». Суд постановил, что предприятие не выполнило подряд, и обязал завод вернуть необработанные предоплаты, а также выплатить многомиллионный штраф.

Согласно материалам суда, ПАО «Звезда» не выполнило обязательства по строительству восьми судовых дизельных двигателей на общую сумму более миллиарда рублей. В рамках двух контрактов — 2013-го и 2016 года, — завод получил от ведомства предоплаты в размере 260 миллионов рублей. Кроме того, предприятие должно выплатить более 100 миллионов рублей штрафа, передает 47news.

Напомним, что в начале июня четверых бывших глав завода «Звезда» задержали за растрату. Правоохранители считают, что предприниматели похитили 142 млн рублей в период с 2014 по 2015 год. Разбирательство началось минувшей весной, на данный момент в рамках уголовного дела проведено 13 обысков.

Бывшего топ-менеджера предприятия Павла Плавника заключили под стражу до 8 августа. Аналогичную меру назначили экс-заместителю гендиректора Олег Григорьеву и еще одному топ-менеджеру Сергею Орлову. Бывшему генеральному директору Михаилу Лобину запретили выходить из квартиры с 22 часов до 7 утра, общаться с другими участниками дела и пользоваться интернетом.

Сейчас ПАО «Звезда» принадлежит екатеринбургской группе компаний «Синара» — сделка осуществилась уже после проваленных госзаказов, в 2018-м году.

Стоить добавить, что ПАО «Звезда» — крупнейший в России производитель легких компактных высокооборотных дизельных двигателей многоцелевого назначения. Они используются в судостроении, железнодорожном транспорте и промышленных агрегатах.