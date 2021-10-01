Вильфанд заявил, что большинство регионов ожидает теплый октябрь

Вильфанд заявил, что большинство регионов ожидает теплый октябрь
Среднемесячная температура ниже климатической нормы не будет царить ни в одном регионе России. Фото: Baltphоto

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в октябре.

Более теплый, чем обычно, октябрь ожидается на северо-западе, Москве, Приволжье, Урале и Сибири. Среднемесячная температура ниже климатической нормы не будет царить ни в одном регионе России. Об этом сообщает ТАСС.

Мало осадков прогнозируется на востоке европейской части России, Урале, западной Сибири и северной Якутии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость ковидом в России этой осенью прогнозируется ниже, чем в 2020 году. Об этом заявил сотрудник Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Многое зависит и от россиян, от того, как они вакцинируются и соблюдают простые, но необходимые меры предосторожности: моют руки, носят маски, соблюдают дистанцию, отметил врач.

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