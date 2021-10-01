В Калининградской области с ноября введут режим COVID-fre

В Калининградской области с начала ноября установят COVID-free режим для некоторых общественных мест, пускать туда будут только тех, кто привился или переболел.

На данный момент власти Калининградской области выбирают список таких общественных мест, рассматривается возможность ввести этот режим для музеев и спортивных стадионов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Власти региона хотят, чтобы противоковидные меры сдержали распространение вируса. Накануне область взяла антирекорд по числу заболевших, за сутки выявили 249 новых случаев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки накануне назвала ужасающим то, что число граждан США, умерших от ковида, приблизилось к 700 тысячам людей. Это шокирующее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Она добавила, что президент США Джо Байден чувствует ответственность за всё, что происходит.