Белый дом назвал ужасающим фактом то, что число жертв ковида в США приблизилось к 700 тыс.

Белый дом назвал ужасающим фактом то, что число жертв ковида в США приблизилось к 700 тыс.
Сейчас около 77% американцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины. Фото: unsplash

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки накануне назвала ужасающим то, что число граждан США, умерших от ковида, приблизилось к 700 тысячам людей.

Это шокирующее количество жизней, потерянных из-за пандемии, отметила Псаки. Она отметила, что президент США Джо Байден чувствует ответственность за всё, что происходит в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Также, согласно оценкам аналитиков, в США спасли сотни тысяч жизней благодаря действиям, предпринимаемым администрацией Байдена, отмечает Псаки. Сейчас около 77% американцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Швейцарии начнут финансово поощрять людей за склонение близких и знакомых к прививке от ковида. В правительстве отметили, что каждый может сделать это для увеличения общих темпов прививочной кампании населения.

Джен Псаки Джо Байден коронавирус смерть США


 

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