В России «Веном-2» установил кассовый рекорд по сборам

В России «Веном-2» установил кассовый рекорд по сборам
Британский актер Том Харди, исполнивший главную роль в фильме. Фото: соцсеть Instagram

С 15 по 19 сентября кинолента о мутанте собрала более 566 млн рублей, сообщает «Афиша Daily». Кинофильм «Веном-2» установил рекорд первого дня по кассовым сборам в стране с начала коронавирусной пандемии.

По данным Единой Федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в день премьеры лента собрала 181,7 млн рублей. Таким образом, история о мутанте с участием британского актера Тома Харди в главной роли оставила далеко позади фильмы: «Мортал Комбат» — 102,9 млн, «Дюна» — 100 млн, «Форсаж-9» — 96 мл) и «Годзилла против Конга» — 90 млн.

Специалисты прогнозируют, фильм идет на новый рекорд – постковидный рекорд по сборам первого уик-энда в России. Так, картина режиссера Энди Сёркиса в период с 15 по 19 сентября принесла более 566 млн рублей.

Напомним, в российский прокат лента вышла 30 сентября. Бюджет картины в 100 млн только в нашей стране окупился в 5,6 раз.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Кейт Миддлтон стала главным событием на премьере фильма о Джеймсе Бонде.

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