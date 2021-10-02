В Нижнем Новгороде два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

В Нижнем Новгороде два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
От взрыва постардал два человка: у женщины, ожог тела - 95% тела, у мужчины - 35%, сообщает телеканал «360».Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Возгорания не случилось, из дома эвакуировали 100 жильцов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сегодня, 2 октября, в 7 часов 10 мин в многоквартирном доме по адресу: улица Гайдара, 18 произошел «хлопок газовоздушной смеси». В результате взрыва пострадали межтамбурные перекрытия и часть балкона, однако возгорания не произошло и несущие конструкции здания не были разрушены. Из дома в Нижнем Новгороде уже эвакуировано 100 человек. В данный момент на месте работают 75 специалистов и 24 единиц техники, информирует МЧС.

Службы экстренного реагирования сразу направились к жилому дому в районе Автозаводская. Пострадала супружеская пара – мужчина 56 лет и женщина 47 лет. В данное время они госпитализированы в реанимацию ожогового центра Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). У женщины ожоги тела составляют 95% тела, у мужчины — 35%, сообщает телеканал «360».

Следственный комитет РФ возбудил дело по факту взрыва газа по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи-криминалисты проводят опрос свидетелей происшествия.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил мэру Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву разместить эвакуированных 100 нижегородцев, пострадавших от взрыва газа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, в Петербурге на Заставской улице был потушен пожар в здании.

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