Медик рассказала, чем полезен отказ от алкоголя

Уже в первую неделю без алкогольных напитков организму становится намного лучше. Фото: Pixabay

Уже в первую неделю без алкогольных напитков организму становится намного лучше. Фото: Pixabay

Отказ от спиртных напитков благотворно влияет на организм и состояние здоровья в целом, заявила медик Харриет Брэдли.

Уже в первую неделю без алкогольных напитков организму становится намного лучше: человек начинает крепче спать, его работоспособность повышается, передает слова специалиста Daily Mail.

На второй неделе, как отмечает Брэдли, в организме восстанавливается водный баланс, а в желудке налаживается кислотный рефлюкс. Далее у человека приводится в норму обмен веществ и снижается вес, а также стабилизируется кровяное давление.

«В принципе, пьющего от непьющего можно отличить и на глаз, такие люди заметно отличаются внешне», — заключила медик.

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