Медик рассказала, чем полезен отказ от алкоголя

Медик рассказала, чем полезен отказ от алкоголя
Уже в первую неделю без алкогольных напитков организму становится намного лучше. Фото: Pixabay

Отказ от спиртных напитков благотворно влияет на организм и состояние здоровья в целом, заявила медик Харриет Брэдли.

Уже в первую неделю без алкогольных напитков организму становится намного лучше: человек начинает крепче спать, его работоспособность повышается, передает слова специалиста Daily Mail.

На второй неделе, как отмечает Брэдли, в организме восстанавливается водный баланс, а в желудке налаживается кислотный рефлюкс. Далее у человека приводится в норму обмен веществ и снижается вес, а также стабилизируется кровяное давление.

«В принципе, пьющего от непьющего можно отличить и на глаз, такие люди заметно отличаются внешне», — заключила медик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что нутрициолог Писарева предостерегла от экстремальных диет в осенний период.

алкоголь здоровье медик отказ от алкоголя


 

Новости партнеров
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Песков раскрыл истинную причину выбора
Песков раскрыл истинную причину выбора "красивой переводчицы" для встречи Путина с Трампом
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Медик рассказала, чем полезен отказ от алкоголя
В Роспотребнадзоре объяснили, когда прививаться от COVID после гриппа и ОРВИ
Утку-каменушку заметили у Петропавловской крепости
В Петербурге отменили выставку о притеснении ингерманландских финнов
Мурашко: барьеры для регистрации «Спутника V» в ВОЗ устранены
Петербуржцы проголосовали за живую новогоднюю ель на Дворцовой площади
Движение по «красной» линии метро Петербурга восстановили
Ленобласть ждут ночные заморозки до -1 градуса 3 октября