Россия начнет изучать ионосферу Земли в 2022-2023 годах

Россия начнет изучать ионосферу Земли в 2022-2023 годах
Первую пару спутников "Ионосфера" планировали запустить в этом году, однако позже сроки перенесли. Фото: unsplash

Россия отправит в космос четыре малых спутника «Ионосфера» для изучения земной ионосферы. Исследования будут проводиться в 2022-2023 годах.

Об этом сообщается в выпуске «Роскосмоса» на официальном YouTube-канале госкорпорации. Задачей четырех российских спутников будет глобальный мониторинг ионосферы, контроль активных воздействий, а также мониторинг арктической зоны и прогноз радиотрасс.

Напомним, первую пару спутников «Ионосфера» планировали запустить в этом году, однако позже сроки перенесли. Запуск второй пары изначально хотели провести в 2024 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Роскосмос» объяснил невыполнение ряда программ в 2020 году коронавирусом и санкциями. Некоторые запуски не осуществили из-за отсутствия оперативной необходимости.

ионосфера роскосмос спутники


 

Новости партнеров
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире:
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире: "мачо на охоте"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россия начнет изучать ионосферу Земли в 2022-2023 годах
Более миллиона жителей Петербурга вакцинировались от гриппа
Медик рассказала, чем полезен отказ от алкоголя
В Роспотребнадзоре объяснили, когда прививаться от COVID после гриппа и ОРВИ
Утку-каменушку заметили у Петропавловской крепости
В Петербурге отменили выставку о притеснении ингерманландских финнов
Мурашко: барьеры для регистрации «Спутника V» в ВОЗ устранены
Петербуржцы проголосовали за живую новогоднюю ель на Дворцовой площади