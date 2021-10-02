Россия начнет изучать ионосферу Земли в 2022-2023 годах

Первую пару спутников "Ионосфера" планировали запустить в этом году, однако позже сроки перенесли. Фото: unsplash

Первую пару спутников "Ионосфера" планировали запустить в этом году, однако позже сроки перенесли. Фото: unsplash

Россия отправит в космос четыре малых спутника «Ионосфера» для изучения земной ионосферы. Исследования будут проводиться в 2022-2023 годах.

Об этом сообщается в выпуске «Роскосмоса» на официальном YouTube-канале госкорпорации. Задачей четырех российских спутников будет глобальный мониторинг ионосферы, контроль активных воздействий, а также мониторинг арктической зоны и прогноз радиотрасс.

Напомним, первую пару спутников «Ионосфера» планировали запустить в этом году, однако позже сроки перенесли. Запуск второй пары изначально хотели провести в 2024 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Роскосмос» объяснил невыполнение ряда программ в 2020 году коронавирусом и санкциями. Некоторые запуски не осуществили из-за отсутствия оперативной необходимости.