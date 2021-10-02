Кардиолог предупредил, что полуфабрикаты приводят к гипертонии

Петербург попал в тройку регионов по качеству пельменей. Фото: Pixabay
Кардиолог призвал свести к минимуму количество продуктов, содержащих жиры животного происхождения. Фото: Pixabay

Большое количество употребляемых полуфабрикатов может привести к гипертонии, заявил врач-кардиолог Сергей Иванов.

Специалист посоветовал употреблять меньше соли и исключить из своего рациона огромное количество полуфабрикатов, придерживаться рационального питания. В противном случае вес тела может стать избыточным, что провоцирует гипертонию.

Кроме того, кардиолог призвал свести к минимуму количество продуктов, содержащих жиры животного происхождения. Это сосиски, пельмени и колбаса, передает «Парламентская газета».

Иванов также порекомендовал разнообразить свой рацион полноценным белком — мясом, рыбой и овощами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что медик рассказала, чем полезен отказ от алкоголя. Отказ от спиртных напитков благотворно влияет на организм и состояние здоровья в целом.

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