Кардиолог предупредил, что полуфабрикаты приводят к гипертонии

Большое количество употребляемых полуфабрикатов может привести к гипертонии, заявил врач-кардиолог Сергей Иванов.

Специалист посоветовал употреблять меньше соли и исключить из своего рациона огромное количество полуфабрикатов, придерживаться рационального питания. В противном случае вес тела может стать избыточным, что провоцирует гипертонию.

Кроме того, кардиолог призвал свести к минимуму количество продуктов, содержащих жиры животного происхождения. Это сосиски, пельмени и колбаса, передает «Парламентская газета».

Иванов также порекомендовал разнообразить свой рацион полноценным белком — мясом, рыбой и овощами.

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