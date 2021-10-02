На Московском шоссе перевернулась легковушка

На Московском шоссе перевернулась легковушка
Машина перевернулась на Московском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

На Московском шоссе в Петербурге перевернулся легковой автомобиль.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 2 октября на повороте на Красный Бор. По словам очевидцев, легковушка легла на крышу.

«Перевертыш на Московском шоссе, у поворота на Красный Бор», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

«На ровной прямой дороге, это надо постараться, не каждый сможет перевернуть автомобиль. Трюк засчитан, если все живы»,- комментируют пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил старушку, переходившую дорогу на «зеленый» на Передовиков.

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