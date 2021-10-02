Профессор, который читал лекцию во время стрельбы, продолжит работать в пермском вузе

Профессор, который читал лекцию во время стрельбы, продолжит работать в пермском вузе
Вуз, в котором произошла стрельба. Фото: СК РФ

Профессор Пермского государственного университета (ПГНИУ) Олег Сыромятников, который во время стрельбы отказался прервать лекцию, продолжит работать в вузе.

«Группе заменили преподавателя по рекомендации психологов. Профессор Сыромятников продолжает работу в вузе. Учебная нагрузка у него не изменилась», — цитирует заявление пресс-службы вуза РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что лектора отстранили от преподавания в группе.

«Я сохранял спокойствие и продолжал лекцию. Было бы лучше, если бы в аудитории началась паника?», — объяснил позднее преподаватель.

Напомним, утром 20 сентября в Перми произошла трагедия. В Пермский государственный национальный исследовательский университет пришел студент с ружьем и устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек, еще 43 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрелка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него были зафиксированы ранения груди и конечностей. Парень находился без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ. Пока непонятно, на самом ли деле он умер.

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