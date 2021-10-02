Трамп рассказал, какой вакциной привился от COVID-19

Экс-президент США Дональд Трамп впервые рассказал, какой вакциной от коронавируса он привился.

«Ну, меня привили Pfizer, но я был бы очень рад любой из них (вакцин)», — приводит его слова интернет-портал Yahoo Finance.

Он также отметил, что может ревакцинироваться. Отметим, что на данный момент в Соединенных Штатах к использованию одобрены вакцины трех производителей — Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Напомним, Дональд Трамп заразился коронавирусом в октябре прошлого года, после чего попал в больницу. Через три дня пребывания в госпитале его выписали, он заявил, что полностью здоров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские журналисты подсчитали стоимость лечения Трампа.