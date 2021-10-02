В МИД заявили, что все необходимые шаги по сертификации «Северного потока — 2» сделаны

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Замглавы МИД Александр Грушко рассказал, что процедуры по сертификации «Северного потока — 2» идут своим чередом.

Однако, по его словам, в российском МИД допускают, что противники проекта попытаются этому помешать.

«Еще раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится», — приводит его слова РИА «Новости».

Ранее президент компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что возведение газопровода «Северный поток – 2» полностью закончено.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».