Ночью Ленобласть окутает туман

Ночью Ленобласть окутает туман
Ожидается туман. Фото: pixabay

В Ленобласти объявили штормовое предупреждение. Информация Об этом в субботу, 2 октября, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Предстоящей ночью область окутает туман. Ожидается, что он опустится на регион с двух до пяти часов.

По данным ведомства, 3 октября в районе 2-5 часов ночи местами ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

Из-за ухудшения погодных условий повышается вероятность аварий на дорогах. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 26 сентября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. В дневное время столбики термометров покажут +8…+13 градусов. Скорость порывов ветра составит 5-10 метров в секунду.

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