Возле Кронштадтской площади сбили велосипедиста

На пешеходном переходе возле Кронштадтской площади в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и курьера.

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. Инцидент случился в субботу, 2 октября.

«Столкновение автомобиля и велосипеда на пешеходном переходе возле Кронштадтской площади. Обе женщины, водитель автомобиля и курьер, не пострадали. Все решилось на месте по обоюдному согласию», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил старушку, переходившую дорогу на «зеленый» на Передовиков.