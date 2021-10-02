Возле Кронштадтской площади сбили велосипедиста

Возле Кронштадтской площади сбили велосипедиста
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На пешеходном переходе возле Кронштадтской площади в Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и курьера.

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших. Инцидент случился в субботу, 2 октября.

«Столкновение автомобиля и велосипеда на пешеходном переходе возле Кронштадтской площади. Обе женщины, водитель автомобиля и курьер, не пострадали. Все решилось на месте по обоюдному согласию», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил старушку, переходившую дорогу на «зеленый» на Передовиков.

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