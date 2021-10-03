Днепр принял получил столицы телефонного мошенничества

Днепр принял получил столицы телефонного мошенничества
Днепр принял получил столицы телефонного мошенничества. Фото: pixabay

В Днепропетровске в день фиксируется несколько тысяч звонков от мошенников достигающих цифры 10 тысяч, сообщает заместитель правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В эфире шоу «Соловьев LIVE» на платформе YouTube заместитель представителя правления Сбербанка Станислав кузнецов назвал «столицей» телефонного мошенничества украинский город Днепропетровск, в которым по данным 2020 года располагалось примерно тысяча колл-центров мошенников. По числу ложных звонков Днепр обходит даже столицу Украины Киев.

На настоящий момент, по сведениям Сбербанка, из Днепра работает порядка 150 колл-центров, совершающих звонки от ложных правоохранителей. Такие звонки в 2021 году заменили вызовы от сотрудника банка. По примерным подсчетам, на звонки мошенников 50% людей не реагирует, но находится и 1% тех, кто попадается на уговоры и переводит деньги.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 сентября в отдел полиции обратился 73-летний житель Северной столицы, которые перевел мошенникам 5 млн 400 тыс. рублей.

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