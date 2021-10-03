По данным Хопкинса COVID заразилось более 234 млн человек

На сегодняшний день по всему миру от коронавируса скончалось 4 796 500 человек, при этом общее число заразившихся составляет 234 577 843. pixabay.com

На сегодняшний день по всему миру от коронавируса скончалось 4 796 500 человек, при этом общее число заразившихся составляет 234 577 843. pixabay.com

На сегодняшний день по всему миру от коронавируса скончалось 4 796 500 человек, при этом общее число заразившихся составляет 234 577 843, по данным университета имени Джона Хопкинса.

При этом по России общее число заболевших составляет 7 449 689, а погибшими считаются 205 297 человек.

Кароновирус развивается и его симптомы терпят изменения. В некоторых случаях наблюдается сильная схожесть с гриппом или бронхитом. Для инфекции все еще остаются характерными такие симптомы как проблемы с дыхательной и пищеварительной системами, отсутствие обоняния и вкуса, кашель, заложенность носа.

При обнаружении у себя признаков коронавируса необходимо незамедлительно вызвать врача и сдать тест на наличие инфекции. Чтобы уменьшить риски заболевания COVID нужно сделать прививки от самого вируса и от гриппа.

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