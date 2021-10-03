Сегодня ожидается благоприятная погода

Днем Петербуржцев ожидает благоприятная для осени погода, сообщает Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днем от 12 до 14 градусов, осадков не наблюдается. Атмосферное давление не потерпит существенные перемены. Ветер обещает быть юго-восточным и умеренны. Синоптики прогнозируют удачную для прогулок погоду.

Сегодня отличное время, чтобы провести выходной, гуляя в парке под сказочным листопадом. Насладится красками осени поможет размеренный темп прогулки, чашечка приятного напитка и относительно теплая погода.

Несмотря на столь приятный и теплый прогноз не стоит пренебрегать своим теплом и на всякий случай стоит захватить с собой что-нибудь утепляющее. Нередко осенью погода бывает крайне изменчива.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 27 сентября в России началась «Золотая осень».