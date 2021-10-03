После 40 лет полезно сделать упор на прием Омега-3

После 40 лет полезно сделать упор на прием Омега-3. Фото: pixabay

После 40 лет полезно сделать упор на прием Омега-3. Фото: pixabay

В рационе человека достигшего сорокалетнего возраста должны присутствовать продукты, содержащие Омега-3, сообщает кандидат медицинских наук, кардиолог Анна Корневич на своем YouTube канале.

По мнению специалиста, в рационе людей от 40 лет обязательно должны присутствовать продукты, содержащие растительные масла. Разным возникающим проблемам способствуют свою витамины и группы продуктов.

Сердечный недуг чаще всего развивается из-за плохого холестерина. В таком случае настоятельно рекомендуется сделать упор на прием омега-3. Его можно принимать и в маслах (льняное, конопляное), и в препаратах. Кстати, такие масла превосходят своим содержанием омега-3 превосходят оливковое масло, отмечает Корневич.

При нехватке витамина Д стоит принимать его в виде препарата. Также нужно внимательно наблюдать за содержанием в организме B6 и В12. Курсы препарата магния, как правило, тоже не повредят, потому что очень часто наблюдается его дефицит.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что были названы основные симптомы нехватки витамина В12, который может вызвать нарушение развития красных кровяных телец.